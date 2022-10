S.Antonino: fognatura via Torino, lavori da marzo (forse)

Arriverà ragionevolmente la prossima primavera, si spera già nel mese di marzo, il via ai cantieri per il raddoppio della fognatura di via Torino, con il contestuale rifacimento dell’arredo urbano in tutto il centro storico, dall’incrocio con via Abegg fino a quello con via Vaie. Lo ha auspicato l’assessore ai lavori pubblici Antonio Ferrentino durante l’ultimo consiglio comunale, chiamato a mettere una toppa ad un disguido burocratico avvenuto durante il complesso iter autorizzativo dell’opera, interamente a carico di Smat per un importo di circa 4,5 milioni di euro. Smat che, come da accordi con l’amministrazione comunale, anticiperà anche gli 800mila euro necessari per il nuovo arredo urbano, che il Comune rimborserà in cinque annualità sulla base di una convenzione...

su Luna Nuova di venerdì 7 ottobre 2022