Smarino da Salbertrand: i sindaci di Bruzolo e S.Didero scrivono al prefetto

Per due volte i No Tav, nel mese di settembre, hanno “beccato” e tentato di bloccare i trasporti di smarino provenienti da Salbertrand e diretti al deposito della ditta Eslo Silos di Bruzolo. Una “tiritera” destinata a continuare nel tempo, se è vero, come emerge dalle stime elaborate dai tecnici della commissione Tav dell’Unione montana Valle Susa, che per trasportare i 60mila metri cubi di materiale dall’alta alla bassa valle, di cui ha parlato nei giorni scorsi l’assessore regionale all’ambiente Matteo Marnati in consiglio regionale, occorreranno circa 5mila viaggi. Inutile dire che la questione sta scaldando gli animi all’interno del movimento No Tav e delle amministrazioni comunali di Bruzolo e San Didero, che lunedì 3 ottobre hanno scritto a prefettura...

su Luna Nuova di venerdì 7 ottobre 2022