Alpignano pronta ad accogliere la "Scala della legalità"

Una “Scala della legalità” con simboli che richiamano i valori antimafia. Sarà realizzata sulla scalinata del centro storico, che collega via Roma con via Caccia, dove saranno apposte 21 formelle in ceramica decorate con i nomi delle vittime di mafia, un luogo di memoria permanente, un punto focale per le manifestazioni sulla legalità. Sarà inaugurata sabato 15 ottobre alle 15 insieme agli alunni dell’Istituto comprensivo ed alla...

Su Luna Nuova di martedì 11 ottobre 2022