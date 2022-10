Caprie dice addio a Rolando Votta, "mediano" e uomo d’impegno

Una vita esemplare dedicata alla famiglia e al lavoro: una vita fatta di impegno costante per la sua Caprie, nella comunità civile come in quella religiosa. Rolando Votta se n’è andato martedì 4 ottobre all’età di 76 anni: un’operazione di routine andata apparentemente a buon fine, poi alcune complicanze hanno aggravato in modo irrimediabile il suo quadro di salute, fino al prematuro addio. Nato il 24 febbraio 1946, Votta era un uomo molto conosciuto e ben voluto da tutta la comunità: era stato assessore per 15 anni, dal 1999 al 2014, per tre mandati amministrativi, nel secondo di Gigi Giuliano e nei primi due dell’attuale primo cittadino Gian Andrea Torasso. Una folla di parenti, amici e conoscenti ha partecipato al rosario, la sera di giovedì 6...

su Luna Nuova di martedì 11 ottobre 2022