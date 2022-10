Carenza di medici nelle valli: in Piemonte 50 in meno in tre anni

Oltre 50 medici di base in meno in tre anni: una carenza che, nelle valli e nei piccoli comuni del Piemonte, sta diventando sempre più una vera emergenza. Se nel 2019 erano in servizio 3mila 109 medici, oggi sono solo più 3mila 57: un medico ogni 1350 abitanti (dato medio, ma nei territori montani la carenza è ancora maggiore). Si calcola che il Piemonte abbia necessità di almeno cento ulteriori professionisti in 550 comuni. A sollevare la problematica è il capogruppo regionale dei Moderati, Silvio Magliano: «Sia la giunta regionale a incentivare i medici disponibili a operare in questo tipo di territori: urge controbilanciare dal punto di vista economico il criterio che vede questi medici retribuiti in base al numero degli assistiti. Dunque, a parità di...

su Luna Nuova di martedì 11 ottobre 2022