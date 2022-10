Condove, Toma bagnata nell’anno della siccità

GUARDA IL VIDEO

Se doveva esserci un anno sfortunato fino in fondo per la Fiera della Toma, questo è il 2022. L’anno di un’estate siccitosa, che mille difficoltà ha creato ai margari che monticano sulla montagna di Condove, comunque capaci di resistere alla carenza idrica e di trovare le energie necessarie per fronteggiare l’eccezionale ondata di calore. L’anno in cui, dopo tante edizioni accompagnate da sole e temperature invidiabili, la pioggia a lungo invocata nei mesi estivi ha fatto la sua apparizione proprio nei giorni in cui era meno gradita: quelli, appunto, della Fiera. Il danno e la beffa: era dall’edizione 2015 che il meteo non era così inclemente alla seconda domenica di ottobre. Soltanto il sabato mattina e primo pomeriggio sono stati risparmiati: il sabato sera e...

su Luna Nuova di martedì 11 ottobre 2022