Rivoli, in tanti per l'ultimo saluto a "Pianta pichet"

«Ciao nonno. Non servono molte parole per descrivere l’uomo meraviglioso che eri. Marito meraviglioso per nonna Piera, padre fantastico per mamma e zio e persino per tuo genero. Eri il nonno migliore del mondo per me e Gaia». Esordisce con queste parole Giada una delle due nipoti gemelle, ieri pomeriggio al funerale di Giancarlo Sesia, 77 anni, “Pianta pichet” come era conosciuto nell’ambiente ciclistico. Appassionato di bici fin da giovanissimo, era da sempre...

Su Luna Nuova di martedì 11 ottobre 2022