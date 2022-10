Tgv bloccato per quattro ore sotto il Frejus

Una giornata sfortunata per l’alta velocità franco-italiana. Un Tgv è rimasto bloccato per un’avaria sotto il tunnel ferroviario del Frejus, nel tratto in salita italiano. È successo nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle 17. Il convoglio, diretto in Francia, non aveva più la necessaria trazione per vincere la pendenza del primo tratto in salita del tunnel sul lato italiano, così prima è intervenuto il personale ferroviario, poi sono stati allertati anche i vigili del fuoco...

Su Luna Nuova di martedì 11 ottobre 2022

