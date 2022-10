Alessandro Gibello: il liberale di area laica, vittima del cortocircuito della giustizia

Il geometra Stefano Gibello, di Lauriano Po, giunse a Bardonecchia nel 1928 assieme alla moglie Emilia Chiccoli, torinese, al seguito dell’impresa edile per cui lavorava. Successivamente avviò una propria attività di costruttore edile e rimase a Bardonecchia per tutta la vita. Il 7 marzo 1934 nacque a Torino Alessandro Gibello (per tutti Sandro), unico figlio della coppia.

Negli anni della giovinezza Sandro fu un amante dello sport, soprattutto del calcio, dello sci e dell’atletica. Fu inoltre grande tifoso del Torino. Dopo aver frequentato il liceo classico Norberto Rosa a Susa, Sandro si iscrisse al Politecnico di Torino e si laureò in fisica nucleare con una tesi sperimentale, a conclusione di un periodo di pratica presso il Centro di fisica nucleare...

su Luna Nuova di venerdì 14 ottobre 2022