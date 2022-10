Tav lato francese: le titubanze rimangono

Non è una novità, semmai una conferma circa le titubanze francesi sulla tratta nazionale di propria competenza della Torino-Lione: stando alle indiscrezioni rimbalzate nei giorni scorsi da Bruxelles, il governo di Parigi avrebbe preso ulteriore tempo nel definire la strategia per lo sviluppo della tratta nazionale Tav, anche a costi di mettere a rischio i finanziamenti europei. La notizia è stata diffusa dall’Ansa, a margine di una tre giorni di convegni sulle Ten-T: nel giugno scorso la Commissione europea aveva infatti esortato Parigi ad accelerare i tempi nella scelta del tracciato di accesso al tunnel di base. A oggi, però, il ministro dei trasporti Clément Beaune non avrebbe ancora espresso la decisione definitiva, dandosi tempo fino alla fine del 2022. Per carità...

su Luna Nuova di venerdì 14 ottobre 2022