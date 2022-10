La Graziella arriva fino a Ca' d'Asti, ma per l'impresa occorre attendere

Il primo assalto è fallito, ma la sfida della Graziella al Rocciamelone è soltanto rimandata. All’anno prossimo, quando il suo autore, Erich Costantino, estroso ciclista 44enne di Prarostino, cercherà di mediare in estate tra le condizioni meteo della Montagna sacra e l’antropizzazione del sentiero, fattore da non sottovalutare per salire e, soprattutto, scenderlo a bordo di una Graziella...

Su Luna Nuova di martedì 18 ottobre 2022