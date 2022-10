Paolo Repola, il cantore timido della val Cenischia

Novalesa, come tutti i borghi di montagna, è fatta anche di angoli nascosti, dove magari il sole, soprattutto nei mesi invernali, arriva raramente, ma comunque capaci di scaldare il cuore, pure quando fuori il termometro va sottozero. Paolo Repola è dirimpettaio di uno di questi luoghi, abitando proprio di fronte alla Casa degli Affreschi, tesoro per lungo tempo rimasto nascosto e freddo ed ora rivalorizzato da alcuni anni. Ma il giovane, originario di Candiolo e da alcuni mesi trasferitosi in val Cenischia insieme alla mamma Elena Morino, può essere considerato a sua volta uno dei tesori nascosti di Novalesa. Il suo talento artistico è infatti fuori discussione. Certo, ancora grezzo e da affinare, ma comunque sotto la scorza corazzata dalla sua naturale timidezza si scorge una mano educata e brillante, che ha soltanto necessità di essere messa in luce, fatta conoscere...

Su Luna Nuova di martedì 18 ottobre 2022