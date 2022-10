Rivoli, «Basta morti sul lavoro»: appello in via Piol

Buona partecipazione per il sit-in silenzioso per chiedere più sicurezza sul lavoro organizzato sabato scorso dalle forze di centrosinistra in via Piol, di fronte al monumento “Caduti sul lavoro”. Iniziativa che assumeva particolare significato a pochi giorni dal crollo del ponteggio avvenuto in viale Carrù a Cascine Vica. All’iniziativa di sabato seguirà la presentazione in consiglio comunale di una mozione che possa dare concretezza alla...

Su Luna Nuova di martedì 18 ottobre 2022