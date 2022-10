S.Didero: l’anno zero della "Sagra dei ceci"

Da “prodotto povero”, che affonda le sue radici nella storia, a ricchezza per la valorizzazione del territorio. La piccola San Didero riscopre i ceci e decide di lanciare una sagra a loro dedicata. Si chiamerà “Sagra d’le Cisi” e si svolgerà nel week-end dal 28 al 30 ottobre su iniziativa di Comune e Pro loco in collaborazione con le associazioni del territorio, tra cui il gruppo Alpini e la squadra Aib: sarà una “edizione zero”, una sorta di prova generale in vista di quello che, se le ottime premesse saranno confermate, potrebbe diventare un evento destinato ad arricchire il panorama delle fiere enogastronomiche d’autunno, magari da inserire nel programma del GustoValsusa targato Unione montana. Nulla si inventa e infatti tutto nasce dal legame che, secondo la...

su Luna Nuova di venerdì 21 ottobre 2022