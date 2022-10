Bar Cenisio, l'esbosco adesso lo fa l'elicottero

400 metri cubi di larice tagliati e portati via dal bosco con l’elicottero. È la nuova frontiera della silvicoltura montana. A metterla in pratica anche in val di Susa la cooperativa La Foresta di Susa, che per due giorni, tra le giornate di martedì e mercoledì, ha trasportato un lotto di larici di 2-300 anni dalle pendici del Giusalet all’ampio argine sinistro del rio Bar, a Fondo Bar. L’elicottero della Heli-Tv, ditta specializzata del Canton Ticino, in 2 minuti di media carica, trasporta e scarica un tronco di circa 20 quintali...

su Luna Nuova di venerdì 21 ottobre 2022