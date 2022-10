Borgone: l'olio della Roceja raddrizza una stagione storta

“Benvenuto” atto secondo. L’olio della Roceja tra pochi giorni tornerà in commercio, anche se la stagione, particolarmente siccitosa, ha praticamente ridotto di due terzi la produzione. È stato così anche il Benvenuto dell’Oliveto Rossetto, di cui quest’anno saranno disponibili soltanto 200 delle bottigliette da 250 cc dall’elegante design. «Abbiamo perso il 70 per centro della produzione - osserva Giorgio Rossetto - gran parte già, dopo una promettente fioritura, in fase di allegagione dal fiore alla drupa a causa della straordinaria siccità di giugno, preceduta dalla mancanza delle solite piogge di maggio...

