S.Giorio, il Marrone fa il pienone e il record

Si è chiusa, con la 32ª edizione della Festa del Marrone di S.Giorio, la lunga stagione del castagno in valle di Susa, iniziata appena terminata l’estate, con un anticipo forse mai registrato in passato, e conclusa con le brume autunnali a far venire voglia di caldarroste e vin brulè, anche se con temperature ancora quasi estive. E S.Giorio non ha smentito la sua vocazione castanicola, proponendo il suo marrone sotto varie forme. Quelle più tradizionali dei due concorsi, quello del peso dei 50 frutti più pesanti e quello delle confezioni, tornate, a differenza dei produttori (soltanto una trentina), a riempire numerose i banchi della scuola di musica di via Walter Fontan...

Su Luna Nuova di martedì 25 ottobre 2022

