Trivelle all’opera in cintura sud: allerta No Tav

Trivelle Tav già all’opera di sicuro ad Orbassano, presto probabilmente anche a Rivalta, da dove il comitato No Tav lancia l’allarme proponendo per il prossimo sabato, 29 ottobre, un “presidio democratico” alle 11 sui terreni di via San Luigi, all’insegna dello slogan “Non ci bucherete il futuro”. La mobilitazione è stata indetta ieri mattina, lunedì 24, durante una conferenza stampa che si è svolta lungo via San Luigi, in un prato nei pressi della zona che dovrebbe essere interessata dai sondaggi per la tratta nazionale della Torino-Lione: sono intervenuti l’ingegner Alberto Poggio, membro della commissione tecnica Tav dell’Unione montana Valle Susa, e Franco Pollone a nome del comitato No Tav di Rivalta, che hanno fatto il punto della situazione dal...

«Ben vengano sondaggi e carotaggi, se serviranno a far sì che venga realizzato il progetto migliore possibile sotto tutti i punti di vista per quanto riguarda il nostro territorio». Il sindaco Pd di Rivalta, Sergio Muro, esprime la posizione dell’amministrazione comunale sulle trivellazioni che potrebbero iniziare in questi giorni in via San Luigi. «Venerdì scorso abbiamo ricevuto una comunicazione da parte di Rfi, come era già accaduto in passato per quanto riguarda i sondaggi in vista dei lavori della stazione San Luigi della futura linea Sfm5. Non abbiamo mai assunto una posizione pregiudizialmente contraria al progetto dell’alta...

su Luna Nuova di martedì 25 ottobre 2022