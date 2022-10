Recuperato il corpo senza vita dell'anziano scomparso da ieri

Questa mattina intorno alle 11,30 è stato individuato e recuperato nella frazione Monterossino di Giaveno il corpo senza vita dell'88enne di Rivalta di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio. Era uscito di casa verso le 15 per andare a raccogliere castagne, ma non era più rientrato. La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 18. Le ricerche sono proseguite fino all'1 di notte e sono riprese questa mattina all'alba, finché non è avvenuto il ritrovamento al fondo di un avvallamento in cui l'uomo era caduto, forse a causa di un malore. Le ricerche, che sono state effettuate con droni dal Tas (Servizio di topografia applicata al soccorso), con unità Saf (gruppo speleo-alpino-fluviale), unità cinofile dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino, squadra 21 centrale di Torino, e con volontari di Giaveno, si sono concentrate attorno alla frazione Monterossino dove, grazie al sorvolo dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco e dei droni, è stato avvistato il corpo privo di vita dell'anziano.

