Andrea Ferraris, morto il 29 ottobre 1922 per mano squadrista

Cent’anni fa, il 29 ottobre 1922, moriva in un ospedale torinese, dopo sette giorni di sofferenza e agonia, Andrea Ferraris, ferito sulla piazza di Condove dai fascisti sei giorni prima della cosiddetta “Marcia su Roma”. Era il 22 ottobre 1922, giorno di domenica. Nell’aria, un po’ ovunque in valle di Susa, si avvertivano tensione e paura. Tre camion carichi di fascisti in camicia nera, elmetto, armi e manganelli erano giunti intorno alle 22 alla stazione di Condove e si erano diretti verso la piazza. “La valle rossa”, come tanti la chiamavano, stava per essere messa a ferro e fuoco dagli squadristi di Benito Mussolini, secondo un piano che sembrava pianificato da tempo. Quando gli automezzi si fermarono, i fascisti saltarono a terra e spararono alcuni...

su Luna Nuova di venerdì 28 ottobre 2022