Appello da Giaglione: «Salviamo la "Scuola senza zaino"»

Ventidue bambini in età scolare, soltanto otto frequentano la scuola primaria “Maestro Paolo Gras” di frazione S.Giuseppe. In tempi di tagli ai plessi di montagna e con l'eco della chiusura di Novalesa ancora nelle orecchie, non c'è tanto da stare tranquilli, visto che otto è proprio il numero minimo stabilito per continuare ad avere una scuola. Così il Comune di Giaglione sta correndo ai ripari e nella serata di mercoledì ha proposto ai genitori la collaborazione con il progetto “Scuola senza zaino”, già adottato dal vicino plesso di Chiomonte. «Pensiamo che Scuola senza zaino sia un progetto che ben si adatti alla caratteristiche di un paese di montagna come il nostro - spiega il sindaco Marco Rey - in primo luogo perchè tutto il materiale didattico è presente a scuola...

su Luna Nuova di venerdì 28 ottobre 2022