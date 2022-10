«Autoporto e svincolo pronti entro il 2024»

Il 28 settembre scorso è stato sottoscritto con Sitaf un protocollo per l’avvio dei lavori effettivi del nuovo autoporto di San Didero e lo svincolo A32 di Chiomonte: i cantieri dovrebbero partire nelle prossime settimane ed essere consegnati entro fine 2024, dunque tra due anni. «Tempistiche che non hanno alcuna credibilità, visto che in un anno e mezzo a San Didero hanno a malapena recintato l’area senza battere un chiodo, creando soltanto problemi alla viabilità locale e sperperando inutilmente denaro pubblico a causa dell’ingente dispiegamento di forze dell’ordine». Lo ha sottolineato il presidente dell’Unione montana Valle Susa, Pacifico Banchieri, durante la riunione dell’Osservatorio che si è svolta martedì 25 ottobre a Torino nella sala del...

su Luna Nuova di venerdì 28 ottobre 2022