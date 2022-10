Marcia su Roma: quel nero processo

Alcune date segnano in modo permanente momenti di particolare rilievo nella storia italiana. E non certo in modo positivo. Una di queste è il 28 ottobre 1922, cent’anni fa esatti: per la storia è il giorno della “Marcia su Roma”, il giorno in cui i fascisti e Benito Mussolini presero il potere, anche se in realtà lo stato liberale aveva già in precedenza mostrato tutta la sua debolezza.

La “Marcia su Roma” non costituì né un “putsch” rivoluzionario, né un’avventura accidentale. Rappresentò invece la conclusione di un lungo processo di spostamento dei rapporti di forze politiche dai partiti cosiddetti liberali verso il movimento fascista. Un processo nel corso del quale si era innescato un crescente appoggio verso una soluzione autoritaria del potere, certo favorito...

su Luna Nuova di venerdì 28 ottobre 2022