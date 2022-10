Mattie: alle Combe arriva la prima "Starsbox"

Una capanna nel bosco, un letto per due. Con il tetto che alle prime ombre della sera magicamente si apre e ti fa addormentare, meteo permettendo, coccolato dalle stelle. Cosa c’è di più romantico? Adesso, da alcuni mesi, è possibile anche in valle di Susa. A Mattie, in borgata Combe, dove il Brusafer, locanda e azienda agricola nota per la coltivazione e la lavorazione della lavanda e di altre piante officinali, ha introdotto tra le sue proposte del fine estate anche la “Starsbox”. Si tratta di un vera e propria capanna in legno, progettata e brevettata a Garessio da Studio Officina82 e Saglietti Group, ispirata ai giacigli temporanei dei pastori delle Alpi Liguri, attualizzandone le forme a la funzione. Vuole essere simbolo di un nuovo modo di fruire la natura, più...

su Luna Nuova di venerdì 28 ottobre 2022