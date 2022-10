Rosta, saracinesca giù: dopo oltre 40 anni Stilcar chiude

La Stilcar cessa l’attività e chiude le sue sedi di San Secondo di Pinerolo e Rosta. La comunicazione è arrivata nei giorni scorsi come un fulmine a ciel sereno per i 28 dipendenti (sette a Rosta e 21 nel pinerolese). Nelle settimane e nei mesi scorsi non c’era infatti, stato alcun segnale che lasciasse presuppore una svolta così repentina per l’impresa, fondata nel 1976, concessionaria ufficiale di Hyundai e Citroën, ma che fornisce anche una serie di servizi di riparazione e revisione delle auto. Ed anche nei prossimi giorni erano già stati fissati diversi appuntamenti nell’officina di corso Moncenisio che i tecnici hanno dovuto cancellare in tutta fretta. A quanto pare infatti, le due sedi della concessionaria saranno chiuse già da lunedì...

Su Luna Nuova di venerdì 28 ottobre 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo