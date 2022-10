Condove: doppio incendio ieri sera, baracca e pneumatici

Non ci sono molti dubbi sull'origine dolosa dell'incendio che ieri sera a Condove, intorno alle 22,30, ha visto andare a fuoco alcuni pneumatici all'esterno di un'officina per autoriparazioni lungo l'ex statale 24 del Monginevro. Non si tratta di un episodio isolato: in precedenza, una mezzora prima, era andata a fuoco anche una baracca di un orto che si trova a 200-300 metri dell'officina. Possibile dunque che dietro ai due episodi si nascondano le stesse mani: per altro in tutta la bassa valle, da tempo, si verificano purtroppo episodi analoghi.

quando i soccorritori stavano rientrando in sede dal primo incendio, hanno notato le fiamme sulla catasta di penumatici all'esterno dell'officina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Susa e i volontari di Borgone-Sant'Antonino insieme ai carabinieri della stazione di Condove: l'incendio si è concentrato tra i due capannoni, nella zona dove si trovavano gli pneumatici. Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di evitare che il rogo si propagasse ad una vecchia auto d'epoca che era parcheggiata nelle vicinanze, di cui si è soltanto sciolto qualche componente.