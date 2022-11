Almese, l’addio a Dario Catti. Leghista a modo suo, schierato contro il Tav

Lutto nel movimento No Tav. Nei giorni scorsi a 69 anni è mancato l'almesino Dario Catti, volto noto della lotta contro la nuova linea ad alta velocità. In consiglio comunale per la Lega durante la sindacatura di Bruno Gonella dal 2004 al 2009, era stato un leghista federalista sui generis. «Era una persona corretta, ci vedevano ancora spesso in piazza a chiacchierare dei problemi del paese e della nazione», ricorda il “suo” sindaco...

Su Luna Nuova di martedì 1 novembre 2022