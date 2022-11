Grugliasco, meno acqua per il lavaggio dei bus

Toccherà Grugliasco e Budapest la sperimentazione del progetto LifeH2oBus, per ridurre gli sprechi d’acqua nel settore dei trasporti. Parte, infatti, in città l’iniziativa di ‘Arriva Italia’, tra i principali operatori nel settore del trasporto pubblico in Italia, insieme a Arriva Ungheria, Pluservice e Università La Sapienza di Roma. Dopo aver ottenuto un finanziamento da 1,44 milioni di euro dall’Unione europea, ora punta a consentire agli operatori del...

Su Luna Nuova di martedì 1 novembre 2022