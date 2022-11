Segusium 60: un’immersione piena fra le pieghe di Susa

Un nuovo importante traguardo per la Società di ricerche e studi valsusini “Segusium”, nata nel 1963, con l’uscita del numero 60 della storica rivista che da quasi 60 anni accompagna dunque e storicizza il grande impegno culturale della Società. Un numero significativo, sia per il “peso” della pubblicazione edita, per il terzo anno consecutivo, da Susalibri (ben 416 pagine), sia per il contenuto, estremamente ricco dal punto qualitativo, con una speciale immersione nella realtà novecentesca della città di Susa. In copertina la riproduzione di un quadro di Giuseppe Pognante (1894-1985) relativo a Piazza Savoia, Susa, datato 1973. Direttore della rivista, il cui primo numero risale al 1964, è un nome che non ha bisogno di presentazioni, il giornalista e scrittore Valter Giuliano...

su Luna Nuova di martedì 1 novembre 2022