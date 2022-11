Sondaggi Rivalta: un centinaio sui terreni

Venerdì sera, 4 novembre, a Rivalta, alle 21 sotto la tettoia del mercato coperto, vicino alla parrocchia, il locale comitato No Tav organizza un’assemblea pubblica per fare il punto sul piano dei sondaggi della tratta nazionale che stando alle indiscrezioni potrebbe presto coinvolgere il territorio rivaltese, con la conseguente militarizzazione delle aree interessate: all’incontro è stata invitata formalmente anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Muro, per conoscere come intenda muoversi qualora venissero individuati anche terreni di proprietà pubblica come aree oggetto dei sondaggi. L’assemblea di venerdì sarà il secondo atto della protesta No Tav annunciata la scorsa settimana e concretizzatasi sabato mattina, 29 ottobre, nel “presidio...

su Luna Nuova di martedì 1 novembre 2022