Vandalismo a Vaie: parco giochi chiuso

Assi di legno danneggiate, chiodi che spuntano e sporcizia ovunque. Uno spettacolo desolante, quello a cui la vicesindaca Elisabetta Serra si è trovata di fronte domenica mattina al parco giochi di via Martiri della Libertà, che così l’amministrazione comunale si è vista costretta a chiudere temporaneamente al pubblico. Anzitutto per una questione di sicurezza, ma anche per lanciare un segnale alla popolazione, rispetto alla gravità degli episodi avvenuti. Al cancello d’ingresso, chiuso con il lucchetto, è stato affisso un comunicato che si rivolge direttamente ai bambini esprimendo loro il dispiacere per aver dovuto chiudere l’area, ma «il parco deve essere un luogo dove giocare in sicurezza e pulito: come amministrazione si cerca di renderlo tale...

su Luna Nuova di martedì 1 novembre 2022