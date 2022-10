Villarfocchiardo, lupo-cane ibrido infertilizzato: è il primo in Piemonte

È il primo lupo-cane ibrido che viene catturato, infertilizzato e liberato in Piemonte: è accaduto sul territorio di Villarfocchiardo tra martedì 25 e venerdì 28 ottobre, quando si è conclusa positivamente la prima campagna condotta da Parco Alpi Cozie, Città metropolitana, Università di Torino e Canc di Grugliasco, all’interno di una più ampia operazione per la neutralizzazione riproduttiva di un branco di ibridi in bassa valle di Susa. La cattura risale alla serata del 25 ottobre, quando il lupo era stato preso nelle trappole presenti a Villarfocchiardo: l’animale è presumibilmente un figlio della coppia formata da una femmina pura e da un maschio dal manto insolitamente chiaro che, stando ai dati dei monitoraggi, è risultato geneticamente incrociato...

su Luna Nuova di martedì 1 novembre 2022