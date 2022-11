Giaconera e Montebenedetto: la vita di "Endro" in due simboli

La famiglia Cattaneo, di Villarfocchiardo, fu la storica proprietaria della “Giaconera”, sorta su una antica stazione di posta romana, poi trasformata nel Medioevo (attorno al 1200) in casaforte per il cambio di cavalli e locanda al servizio dei viaggiatori, dei viandanti e dei pellegrini che percorrevano la via Francigena e successivamente, nel 1500, trasformata in una stazione di posta per il cambio di cavalli delle diligenze che si recavano in Francia; come tale, dava anche ristoro e possibilità di pernottamento ai viaggiatori, diventando in tal modo una locanda con ristorante annesso. I Cattaneo avevano acquistato la struttura verso la metà del ‘700 dalla nobile famiglia dei Montabone di Borgone ed ai primi dell’800 la locanda si chiamava...

su Luna Nuova di venerdì 4 novembre 2022