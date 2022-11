Regione-Ferrovie: nuovo contratto decennale, treni svecchiati

Porta con sé molte importanti novità il nuovo contratto decennale per il servizio ferroviario regionale, stipulato fra Regione Piemonte e Trenitalia e presentato mercoledì nella seduta della commissione regionale trasporti presieduta dal consigliere regionale della Lega Valter Marin. «Un cambio di passo fondamentale per il futuro prossimo del trasporto su ferro in Piemonte - ha commentato Marin - perché senza questo contratto avremmo avuto treni fermi e quindi un taglio drammatico delle corse. Con questa firma la Regione fa fronte a un impegno di un miliardo 300 milioni di euro circa spalmati sui prossimi dieci anni. Per fare un esempio concreto, oggi l’età media del parco rotabile circolante è di 26 anni ma, entro il 2026, si ridurrà a 14 anni grazie...

su Luna Nuova di venerdì 4 novembre 2022