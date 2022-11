Villardora: una Festa d’Autunno "sold out"

Se ci fossero stati i biglietti ed il numero chiuso, la 41ª Festa d’Autunno andata in scena domenica scorsa in paese sarebbe stata un tutto esaurito. L’offerta commerciale, i prodotti tipici, animali e proposte delle associazioni hanno attirato una costante folla per tutta la giornata. «Un successo oltre ogni aspettativa. La Festa d’Autunno ha colorato un intero week-end del paese - commentano dal Comune - Quella che da noi è storicamente conosciuta come “La castagnata” ha mantenuto le sue tradizioni e si è rinnovata ampliandosi e diventando un appuntamento imperdibile. A cominciare dal grande impegno delle associazioni...

Grandi applausi anche per il docufilm “Attraverso Villardora. Un cammino tra storia, ambiente e cultura”, realizzato dal Gruppo culturale Villardorese con il prezioso aiuto del free-lance nel campo dei nuovi media Dario Prodan, proiettato in prima assoluta venerdì sera al centro sociale. “Attraverso Villardora” è un racconto semplice, nel quale lo spettatore è portato a identificarsi con il viaggiatore, a camminare con lui e a scoprire le bellezze di Villadora come se le vedesse per la prima volta. Per realizzarlo...

Meritano di essere citate le foto della mostra curata dal gruppo fotografico Amici 91, tutte tecnicamente ineccepibili, molte di grande pregio comunicativo. Il pubblico è stato chiamato a votare le preferite dando modo all’associazione fotografica di stilare una classifica: la più votata è stata “Brividi”, che immortala una bellissimo pettirosso, di Dennis Bottin; seconda la foto...

su Luna Nuova di venerdì 4 novembre 2022