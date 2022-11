Buttigliera, un doppio lutto che commuove

«Dire addio a una mamma è straziante, è come un se pezzo di te si staccasse dal corpo, salutarne due in due giorni è un dolore immenso di quelli che credi di non poter sopportare». Sono le parole non si uno, ma di due elogi funebri, che Mauro Usseglio Min è stato chiamato a tenere nei giorni scorsi. A distanza di poche ore una dall’altra, infatti, sono mancate la mamma Giuseppina Giai Miniet e la suocera Nunziata Di Domenico. Erano entrambe ricoverate nel reparto Covid dell’ospedale di Rivoli, ma questa non una storia di malasanità. È una storia di affetti familiari...

Su Luna Nuova di martedì 8 novembre 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova