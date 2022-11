Coazze, l’idrogeno dà la scossa ai rifugi

Energia pulita, rinnovabile e tecnologicamente avanzata. È quella che Comune e un pool di imprese e professionisti locali sperano di poter dare ai rifugi simbolo del territorio: il rifugio Fontana Mura e la Palazzina Sertorio-Osservatorio per l’Ambiente Alpino. «Si tratta di soluzioni tecniche praticamente uniche in Italia e molto rare anche nel resto del mondo», dice il sindaco Paolo Allais. L’iniziativa è il “Progetto rifugi”, che ha già ottenuto 80mila euro di finanziamento per la fase di studio di fattibilità da parte della Compagnia di S.Paolo nell’ambito del bando “Next Generation We”, cui farà seguito la ricerca di finanziamenti per la realizzazione degli interventi...

