Ernesto Merini: addio al sindaco che aprì una nuova era per Vaie

Se n’è andato domenica 6 novembre intorno alle 18 nel letto di casa sua, attorniato dall’affetto dei suoi cari, e lo ha fatto in punta di piedi, com’era suo costume. Restando mentalmente lucido fino all’ultimo respiro. Con Ernesto Merini, Vaie piange la scomparsa di un pezzo importante della sua storia: partigiano negli anni della Resistenza al nazifascismo, era stato sindaco per dieci anni, dal 1985 al 1995, riportando la sinistra alla guida del Comune e inaugurando una stagione politico-amministrativa che prosegue ancora oggi. È lui, infatti, il capostipite dell’esperienza della “Lista civica per Vaie”, da allora ininterrottamente alla guida dell’amministrazione comunale prima con Wilma Giglini, poi con Lionello Gioberto e infine con Enzo Merini, suo figlio...

su Luna Nuova di martedì 8 novembre 2022