Piazza Martiri: iI "ribaltone" che divide il salotto buono di Rivoli

Una piccola rivoluzione sta per cambiare la viabilità attorno a piazza Martiri, il salotto buono di Rivoli che, come ogni anno di questi tempi, si prepara alle tante novità: Fiera di Santa Caterina (28 novembre) e i cantieri per preparare la ruota panoramica e il Villaggio di Babbo Natale, che dovrebbero aprire insieme l’8 dicembre. A questo si aggiunge però quest’anno, ed in anticipo su tutti questi appuntamenti, la modifica della viabilità attorno a quell’area, e questa volta non sarà temporanea, ma permanente. E sostanziale. Non una chiusura di vie per permettere lo svolgersi della colossale Fiera d’autunno, che occupa come sempre corso Susa e corso Francia, ma l’inversione dei sensi di marcia nella piazza centrale: nel lato che raccoglieva il traffico da corso Susa...

su Luna Nuova di martedì 8 novembre 2022