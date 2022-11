Torino-Lione: nodo compensazioni, Bussoleno in bilico

Il nodo, aggrovigliato da tempo, è arrivato al pettine: stasera, martedì 8 novembre, il consiglio comunale di Bussoleno è chiamato ad un passaggio probabilmente decisivo per le sorti dell’amministrazione comunale, con la maggioranza a forte rischio spaccatura e possibili conseguenze deflagranti che potrebbero addirittura portare alla caduta della sindaca Bruna Consolini e alla fine anticipata della consiliatura. Il tema è quello spinoso delle compensazioni della Torino-Lione, dal momento che il Comune di Bussoleno, insieme a Mompantero, è tra i beneficiari di una quota dei 18 milioni di euro destinati ai 13 interventi di compensazioni Tav per la sezione transfrontaliera inseriti nella cosiddetta “priorità 2”. Si tratta di interventi che...

Anche i No Tav, stasera, faranno sentire la propria voce partecipando tra il pubblico alla seduta, con l’appello agli attivisti ad essere presenti. In un comunicato diffuso ieri, il gruppo “Climavalsusa” chiede a tutto il consiglio comunale di Bussoleno, e alla sindaca in primis, «di non accettare le compensazioni. Sappiamo tutti, infatti, che tale passo equivarrebbe a legittimare un’opera che avrebbe un effetto devastante su questo territorio, sul clima e sulla situazione finanziaria del Paese. In nessun modo bisogna, a nostro avviso, diventare complici di una tale devastazione che non può essere compensata. Riteniamo che dovreste percorrere tutte le strade istituzionali ed esercitare tutte le pressioni politiche possibili per ottenere risorse...

su Luna Nuova di martedì 8 novembre 2022