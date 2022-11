Brilla la Stella Michelin sul RistoranTino di Rollieres

Una Stella Michelin da stasera brilla in alta valle Susa. È quella che ha raggiunto il RistoranTino di Rollieres. Il locale di Sauze di Cesana già l’anno scorso era in procinto di raggiungere quello che è considerato il massimo riconoscimento del settore grazie alla sua cucina ricercata e creativa che però non tralascia la tradizione, ma all’ultimo momento la Stella non si era materializzata. Lo chef Martino Leone, 39 anni, la maitre di sala, Chiara Blanchet, 31, e la giovane brigata del locale aperto nel 2013 però non si sono demoralizzati. Hanno continuato a lavorare sodo e infine, questa sera, è arrivata la consacrazione. Quella del RistoranTino è una storia relativamente recente, affondando le sue radici nella primavera del 2013, quando Martino Leone, un passato di sciatore di interesse nazionale, decide di lasciare il proprio ruolo di pizzaiolo, in quello che è ancora oggi un punto di riferimento per la specialità in alta valle, Fra Martino di Bousson, per puntare tutto sulla cucina di alto livello, aprendo il locale di Rollieres. Una scelta per certi versi ‘folle’, soprattutto se messa in pratica da un perfetto autodidatta, senza un retroterra scolastico specifico. Ma, alla fine, vincente...

