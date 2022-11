Bruzolo spegne il 20 per cento delle luci pubbliche

La crisi energetica, conseguenza della guerra in Ucraina e anche un po’, probabilmente, di speculazioni, non tocca soltanto il portafoglio delle famiglie italiane. Anche le amministrazioni pubbliche non sono immuni dal caro bollette. A soffrire sono in particolare i Comuni, l’anello più prossimo al cittadino nella catena amministrativa e di erogazione dei servizi. Uno dei principali è l’illuminazione pubblica. Una cosa che molti davano ormai per scontata nel suo sfavillio, ma che ora rischiamo di veder limitata. Uno dei primi Comuni a darci un taglio è quello di Bruzolo, che da lunedì ha iniziato a spegnere un centinaio di punti luce sparsi per il paese dei circa 500 che illuminano strade, piazze e rotonde...

Su Luna Nuova di venerdì 11 novembre 2022