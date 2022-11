Meno luminarie, più neve in pista a Sauze d'Oulx

Sul Balcone si sta attendendo l’avvio della stagione sciistica 2022/2023. Una stagione che chiaramente dovrà affrontare il tema spinoso ed attualissimo dell’aumento dei costi energetici. E l’amministrazione comunale da tempo è al lavoro per cercare soluzioni praticabili, come conferma il sindaco Mauro Meneguzzi: «Le bollette energetiche che sono arrivate nei mesi scorsi ci hanno messo in grande crisi. Non dico nulla di nuovo se parlo di costi lievitati. Una situazione che rischia di scoppiare con l’avvio della nuova stagione invernale...

Su Luna Nuova di venerdì 11 novembre 2022