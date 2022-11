Almese, inaugurato il nuovo forno di comunità

Come accade in altre realtà, anche a pochi chilometri di distanza, Almese si è dotato di un suo forno di comunità. È già stato allestito in uno stabile di Rivera, nei pressi del parcheggio di via Bunino a pochi passi dalla chiesa e dal centro della frazione. Domenica c’è stata una sorta di inaugurazione informale che ha coinvolto una trentina di persone. «L’idea mi frullava nella testa già da tempo. L'ispirazione l’ho avuta a Condove, da mia suocera che andava sempre a farsi il pane a legna al forno su di lì e si portava dietro Piero, suo figlio, e mio marito quando erano bimbi. Lui mi raccontava di quanto era bello per loro quel momento - dice la sindaca Ombretta Bertolo...

Su Luna Nuova di martedì 15 novembre 2022