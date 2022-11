Bocconi avvelenati a Susa, morti due gatti

C’è un killer di animali che si aggira sulla sponda sinistra della Dora. Che si muove probabilmente con il buio e semina subdolamente la morte, non solo tra quelli che potrebbero essere identificati come i suoi obiettivi, i gatti, ma anche tra gli altri piccoli animali non domestici, come gli uccelli, che incappano per caso nei suoi bocconi avvelenati...

Su Luna Nuova di martedì 15 novembre 2022