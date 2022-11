Dopo un paio di mesi di relativa tranquillità, torna la paura dei furti in casa in bassa valle di Susa. La zona colpita è quella tra Borgone, S.Antonino e Villarfocchiardo, ma è in particolare in quest’ultimo paese che si è concentrato il maggior numero di raid...

Su Luna Nuova di martedì 15 novembre 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova