Alpignano: sul ponte riaperto presto arriveranno anche le protezioni

Dopo un anno di lavori, alle 22,30 di venerdì sera il Ponte Nuovo è tornato percorribile in entrambi i sensi di marcia. Soddisfatti il sindaco Steven Palmieri e il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo. «Abbiamo portato a termine un cantiere particolarmente complesso - sottolineano - grazie ad un’ottima collaborazione tra gli enti coinvolti e l’impresa incaricata che ha superato diverse difficoltà logistiche, dimostrando grande professionalità, affidabilità e competenza». Una bella notizia non soltanto per gli alpignanesi ma anche per tutti coloro che devono attraversare la città per motivi di lavoro o di studio. rendere più scorrevole la circolazione, nel pomeriggio è arrivata anche la conclusione del cantiere allestito dalla Smat sulla provinciale per Rivoli...

su Luna Nuova di martedì 15 novembre 2022