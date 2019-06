Musica: tre ragazzi sul palco, il sogno diventa Baobab

A diciotto anni è giusto, e forse doveroso, sognare in grande. Se poi i sogni, un pezzo alla volta, si realizzano, è giusto farli crescere ancora di più. Finché non diventano alti come un baobab. E proprio Baobab è il nome che Marco Fracasia, di Rivoli, 18 anni, Gaia Morelli, di Rivalta, sua coetanea, e Alessandro Petris, ventiduenne di Collegno, hanno scelto per la loro band, nata lo scorso autunno, che sta già accumulando piccoli ma importanti risultati. Venerdì 31 maggio, sul palco dello Spazio211 di Torino...

su Luna Nuova di venerdì 7 giugno 2019