Colombia: il viaggio di Giulia alle radici del caffè

Cambiare il mondo: obiettivo spesso utopistico cui si rifanno in modo più o meno strumentale movimenti e pensatori dalle estrazioni più variegate. Ma c’è anche chi decide di mettersi in gioco in prima persona, portando il suo piccolo, ma quanto mai concreto contributo. Senza cercare le luci della ribalta né facili consensi da campagne social o sms solidali. È il caso di Giulia D’Ottavio, collegnese: tra una dozzina di giorni compirà 31 anni, gli ultimi quattro dei quali trascorsi dall’altra parte dell’oceano...

su Luna Nuova di venerdì 14 giugno 2019