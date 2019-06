Grani antichi: rimettere il mulino al centro del villaggio

Rimettere il mulino al centro del villaggio. A Bruzolo sta per succedere, e non gliene voglia la chiesa che dista due metri e che sfoggia sulla facciata gialla, dall’alto verso il basso, il repertorio classico: Madonna con bambino; icona di San Claudio (scrostata); icona di Santa Lucia; portone in legno con fessura con su scritto: Elemosine. Dell’ecosistema che attornia quello che si chiamerà Mulino Valsusa fanno parte anche la guida lenta degli anzianotti del paese, le montagne ubique ad ogni volgere...

su Luna Nuova di martedì 18 giugno 2019